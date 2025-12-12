В Москве из «ВТБ Арены» эвакуировали более тысячи человек из-за угрозы минирования

В Москве из «ВТБ Арены» эвакуировали более тысячи человек из-за угрозы минирования, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

По его информации, около 1,5 тысяч человек покинули здание после анонимного сообщения с угрозами взрыва. На месте работают кинологи с собаками. Также на месте дежурят пожарные и скорая помощь.

Отмечается, что в 20:00 в «ВТБ Арене» начался концерт, и в здании расположен торговый центр «Арена плаза».

В августе в Нижнем Новгороде из-за угрозы минирования отменили концерт экс-фронтмена группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова.