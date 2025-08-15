Концерт бывшего лидера «Агаты Кристи» отменили из-за угрозы минирования

Концерт Глеба Самойлова в Нижнем Новгороде отменили из-за угрозы минирования

Концерт экс-фронтмена группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова отменили из-за угрозы минирования. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород».

Выступление артиста должно было состояться 14 августа в Нижнем Новгороде, но за несколько минут до начала концерта в местном клубе Milo Concert Hall неожиданно отключилось электричество. Как сообщает издание, Самойлов вышел на сцену вместе с гитаристом и начал исполнять песни без микрофона. Музыканты сыграли несколько песен, после чего зал начали эвакуировать из-за звонка о заложенной бомбе.

«Мы хотели сыграть всю программу в акустике, поимпровизировать, но дальше сами все видели и слышали», — заявил гитарист Олег Соколов.

Уточняется, что представители клуба не прокомментировали ситуацию.

Ранее стало известно, что бывший солист российской рок-группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов отменил концерт в Анапе из-за резкого ухудшения самочувствия.