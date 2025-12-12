В офисе Зеленского выдвинули России новое условие для прекращения конфликта

Подоляк: Россия должна принять участие в восстановлении Украины

В рамках мирного соглашения Россия должна принять участие в восстановлении Украины. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Le Monde.

Он отметил, что Россия должна внести свой вклад в восстановление Украины финансово. По словам чиновника, для Киева это обязательный элемент прекращения конфликта.

«Это обязательный элемент прекращения войны. В противном случае (...) сдерживающего фактора не будет», — подчеркнул он.

Подоляк также заявил, что Киев готов на создание демилитаризированной буферной зоны в Донбассе. Отмечается, что такое решение по сути является территориальной уступкой, одобренной Европой.