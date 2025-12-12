В России доработают закон о такси

Депутаты внесли поправки в закон о такси

На рассмотрение Госдумы внесены поправки в законопроект, согласно которому самозанятые таксисты смогут работать не только по месту прописки, но и в других регионах. Помимо этого, они коснутся локализации машин, задействованных в сфере пассажирских перевозок. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Депутаты отмечают, что россияне не имеют никаких ограничений при переезде в другой регион вне зависимости от причин решения. Однако получить разрешение на осуществление пассажирских перевозок они не могут из-за действующих ограничений в законодательстве. Этот дискриминирующий подход предложено устранить.

Так, в документе говорится о необходимости установления квоты в размере 25 процентов на локализованные автомобили для самозанятых перевозчиков.

Также авторы законопроекта предложили продлить для ряда регионов переходный период для перехода на автомобили российской сборки. Например, для Калининградской области и Сибири предельный срок хотят сдвинуть на 1 марта 2028 года. Частных водителей и вовсе хотят освободить от обязанности до 2033 года.

Тем временем в Санкт-Петербурге до 2026 года продлили запрет на работу мигрантов таксистами и курьерами. Постановление подписал губернатор Александр Беглов.