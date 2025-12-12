Реклама

07:21, 12 декабря 2025Экономика

В России подорожал традиционный новогодний салат

«Контур.Маркет»: «Сельдь под шубой» обойдется россиянам в 365 рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Традиционный новогодний салат «Сельдь под шубой» в 2025 году обойдется россиянам в 365 рублей. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на «Контур.Маркет».

Эксперты проанализировали 11 миллионов чеков выданных при покупке ингредиентов для этого блюда. Оказалось, что в 2024 году приготовление четырех порций этого блюда стоило жителям России 332 рубля или на 10 процентов меньше, чем в 2025-м. Особенно сильно подорожали майонез (+29 процентов), морковь (плюс 28 процентов) и сельдь (плюс 17 процентов).

По мнению заместителя секретаря Общественной палаты Владислава Гриба, перед новогодними праздниками ретейлеры могут ограничивать рост цен на продукты, которые используются в самых популярных новогодних блюдах. Он полагает, что в России следует ввести понятие «новогодний набор» по аналогии с «борщевым».

В 2025 году самым дорогим, из традиционных новогодних салатов в России оказался «Ольвье», который обойдется в 576 рублей. Стоимость салата «Мимоза» — 295 рублей, а «Столичного» — 269 рублей.

