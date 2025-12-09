Реклама

06:05, 9 декабря 2025

В России призвали ограничивать рост цен на продукты для новогодних блюд

В ОП России призвали ограничивать рост цен на продукты для новогодних блюд
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Перед новогодними праздниками ретейлеры могут ограничивать рост цен на продукты, которые используются в самых популярных новогодних блюдах. С таким призывом выступил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб в беседе с ТАСС.

«Надо ограничивать цены на ингредиенты для новогодних блюд. Раз в год на две-три недели вводить такое ограничение — будет эффективно», — считает чиновник. Он подчеркнул, что подобное ограничение не окажет сильного влияния на ретейлеров.

По мнению Гриба, в стране нужно ввести понятие «новогодний набор» по аналогии с «борщевым».

Ранее стало известно, что «оливье» стал самым дорогим из традиционных салатов на Новый год — он обойдется в 576 рублей на четырех человек.

