Из жизни
04:01, 8 декабря 2025Из жизни

Назван самый дорогой новогодний салат

РИА Новости: Оливье оказался самым дорогим из традиционных салатов на Новый год
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

«Оливье» стал самым дорогим из традиционных салатов на Новый год — он обойдется в 576 рублей на четырех человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Салат «Мимоза» расположился на второй позиции, оказавшись вдвое дешевле «Оливье» — 295 рублей. Затем следует «Селедка под шубой» (291 рубль).

Самым бюджетным салатом в этом году оказался «Столичный» — его цена составила 269 рублей.

Ранее стало известно, что минимальная стоимость базового набора продуктов для приготовления одного из любимых у россиян салатов — оливье — выросла за год более чем на два процента.

