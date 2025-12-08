Назван самый дорогой новогодний салат

РИА Новости: Оливье оказался самым дорогим из традиционных салатов на Новый год

«Оливье» стал самым дорогим из традиционных салатов на Новый год — он обойдется в 576 рублей на четырех человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Салат «Мимоза» расположился на второй позиции, оказавшись вдвое дешевле «Оливье» — 295 рублей. Затем следует «Селедка под шубой» (291 рубль).

Самым бюджетным салатом в этом году оказался «Столичный» — его цена составила 269 рублей.

Ранее стало известно, что минимальная стоимость базового набора продуктов для приготовления одного из любимых у россиян салатов — оливье — выросла за год более чем на два процента.