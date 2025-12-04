Россиянам стало дороже готовить любимый салат

АКОРТ: Минимальная стоимость набора продуктов для «Оливье» выросла на 2,1 %

Минимальная стоимость базового набора продуктов для приготовления одного из любимых у россиян салатов — «Оливье» — выросла за год более чем на 2 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

Традиционный набор для приготовления «Оливье» включает в себя картофель, маринованные огурцы, яйца, вареную колбасу, консервированный горошек, лук, морковь и майонез, пояснили эксперты.

Приобрести продукты для приготовления этого салата в крупных розничных сетях россиянам теперь обойдется минимум в 363 рубля. Прирост в годовом выражении составил 2,1 процента, уточнили в отраслевой ассоциации.

В наибольшей степени за год подорожали консервированный горошек (плюс 22 процента), маринованные огурцы (плюс 14 процентов) и вареная колбаса (плюс 2 процента). Картофель, лук и морковь, в свою очередь, напротив, подешевели на 31, 22 и 19 процентов соответственно. Последний фактор, констатировали эксперты, фактически компенсировал удорожание первой категории продуктов и способствовал умеренной ценовой динамике на продукты для главного новогоднего салата.

Ранее глава Союза потребителей России Алексей Койтов рекомендовал гражданам заранее подготовиться к длинным праздникам и приобрести продукты к новогоднему столу заранее. Оптимальным вариантом, отметил эксперт, стала бы закупка товаров хотя бы за одну-две недели до 31 декабря. Такой подход, пояснил аналитик, поможет избежать дополнительных расходов.

