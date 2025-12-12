В российских регионах с военным положением предложили формировать штабы обороны

Минобороны предложило формировать штабы в регионах России с военным положением

В российских регионах с военным положением предложили формировать штабы обороны. Проект федерального закона об этом появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В Минобороны разъяснили, что документ разработан в целях создания единых межведомственных координирующих органов в субъектах РФ.

В законопроекте были учтены практики работы штабов обороны в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что важно обеспечить согласованность мер военного положения, территориальной обороны и других мероприятий в сфере безопасности в рамках полномочий, определенных указами президента России Владимира Путина.

Накануне сообщалось, что глава государства провел в Кремле совещание по ситуации в зоне спецоперации.

