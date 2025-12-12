Реклама

16:03, 12 декабря 2025Экономика

В российском городе квартиры в доме затопило из-за капремонта

Квартиры в Чите затопило дождями из-за непроведенного капремонта
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Квартиры в Чите затопило дождями из-за непроведенного капремонта. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе следственного управления СКР по Забайкальскому краю.

По информации ведомства, региональный фонд капремонта заключил договор на 5,9 миллиона рублей с индивидуальным предпринимателем. Подрядчик должен был завершить работы к 1 сентября, однако своих обязательств не выполнил.

«В период с июня по август 2025 года работники подрядчика произвели демонтаж парапетных плит с повреждением битумного покрытия крыши. После этого работы были прекращены, мер по недопущению протечки кровли в нарушение условий договора подрядчик не предпринял», — говорится в сообщении. В результате во время дождей в доме залило несколько квартир. Имуществу их хозяев был нанесен значительный ущерб, его оценили более чем в два миллиона рублей.

В ведомстве уточнили, что к данному моменту работы до сих пор не завершены, ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в Самаре подрядчик, который начал менять кровлю, покинул дом, не завершив работы, и оставил жильцов без крыши.

