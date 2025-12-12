В российском регионе мигранты-строители попытались сбежать в лес и поплатились

В Ленинградской области в деревне Мистолово Всеволожского района мигранты-строители попытались сбежать в лес и поплатились. Иностранцы были задержаны сотрудниками полиции. Действия правоохранителей во время рейда попали на видео, ролик опубликовал канал 78.ru.

На представленных кадрах видно, как мигранты в российском регионе угрожают людям в форме после того, как те их догоняют. Все приезжие далеко не ушли и были пойманы.

Кроме того, как утверждает 78.ru, еще один мигрант прыгнул со второго этажа строящегося здания, чтобы избежать проверки документов. Его отчаянный шаг также не принес успеха.

В итоге полицейские проверили около сотни иностранцев, у всех сняли отпечатки пальцев. 20 нарушителей миграционного законодательства доставили в отдел. Большинство из них решили депортировать на родину.

