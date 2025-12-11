Реклама

В России появились мигрантские колонии

Минюст РФ: В колониях четырех регионов половина осужденных — из Средней Азии
Любовь Ширижик
В некоторых российских колониях примерно половина осужденных являются выходцами из стран Средней Азии, большинство из которых поддерживают идеологию экстремизма. Об этом сообщила замглавы Минюста России Елена Ардабьева, пишет «Коммерсантъ».

По ее словам, заключенные-иностранцы составляют около 48 процентов от общего числа осужденных в колониях Мордовии, Татарстана, Красноярского и Пермского краев и еще «порядка 15 исправительных учреждений» страны. С этой целью были инициированы поправки в законодательстве, которые запрещают заключенным некоторых категорий просить о переводе из одной колонии в другую.

Законопроект, одобренный Госдумой, даст возможность расселить осужденных мигрантов, а не концентрировать их в одном месте. Их будут направлять «в исправительные учреждения, определяемые ФСИН», чтобы в одной колонии или тюрьме не накопилась критическая масса осужденных по террористическим или экстремистским статьям.

