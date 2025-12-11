Реклама

11:03, 11 декабря 2025Силовые структуры

В России для заключенных ввели новое ограничение

Госдума одобрила закон о запрете на перевод из одной колонии в другую осужденным
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В России поменяются правила перевода из одной колонии в другую для четырех категорий осужденных. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Госдума 10 декабря одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит новое ограничение для заключенных. Запрет на смену места отбытия наказания коснется иностранцев, террористов, экстремистов, а также тех, кто оказывает негативное влияние на других осужденных.

В Минюсте России считают, что новые правила помогут снизить концентрацию в одной колонии граждан из среднеазиатских государств и пресечь распространение экстремистской идеологии среди заключенных.

Зампред комиссии по безопасности Общественной палаты России Александр Холодов напомнил о радикальной идеологии тех, кто в 2024 году захватывал заложников в учреждениях ФСИН. Шестеро арестантов выбрались из камеры СИЗО-1 Ростова-на-Дону и напали на двух сотрудников. Аналогичный случай произошел в волгоградской колонии, окончившийся жертвами среди персонала.

Холодов считает необоснованными просьбы осужденных иностранцев о переводе ближе к месту жительства, так как их семьи зачастую находятся за пределами России. Он полагает, что они пользуются этой лазейкой, чтобы попасть в окружение единомышленников.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявлял о росте террористических преступлений, совершенных мигрантами.

По данным Национального антитеррористического комитета, с начала 2025 года были задержаны более 290 мигрантов, в их числе те, кто готовил в России теракты.

