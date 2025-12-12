Spectator: Слова Зеленского о референдуме приблизили завершение конфликта

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о референдуме говорит о приближающемся завершении конфликта на Украине. Такое мнение выразил обозреватель The Spectator Оуэн Мэтьюз.

Журналист отмечает, что Зеленский признал необходимость проведения президентских и парламентских выборов на Украине, а также впервые заговорил о возможном выводе войск ВСУ с территорий Донбасса после общенационального референдума. По мнению Мэтьюз, заявления о выборах и демилитаризации зоны на Донбассе говорят о серьезном шаге к завершению конфликта. Он также подчеркнул, что последствия конфликта будут плачевным для Киева, а украинцы могут почувствовать себя преданными.

«Но ясно одно — окончание войны только что значительно приблизилось», — заявил обозреватель.

Однако Мэтьюз подчеркнул, что на заключение полноценного мирного плана могут потребоваться месяцы.

Ранее Оуэн Мэтьюз заявил, что в действиях европейских лидеров не видно поддержки Владимира Зеленского. По его мнению, Европа искренне поддерживает Киев только на словах, но реальных действий она не проявляет. Журналист заключает, что Зеленского предали на словах партнеры в США, которые требуют, чтобы Киев уступил Донбасс Москве, и европейские союзники, которые не могут дать Украине средства для продолжения конфликта.