08:59, 12 декабря 2025

В действиях европейских лидеров не увидели поддержки Зеленского

Spectator: Европа предала Зеленского, дав лишь добрые слова и медвежьи объятия
Александра Синицына
Александра Синицына

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский мог бы закончить свой тур по европейским столицам на этой неделе как самый вооруженный и обеспеченный лидер в мире. Однако от союзников он получил лишь добрые слова и медвежьи объятия, в то время как в действиях европейских лидеров не видно поддержки, такое мнение выразил обозреватель The Spectator Оуэн Мэтьюз.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон все как один заявили на словах о поддержке Украины. После этого Зеленский получил объятия от итальянского премьера Джорджи Мелони и благословение — от папы Льва.

В статье говорится, что Европа искренне поддерживает Киев, но реальных действий она не проявляет. Мелони недавно отложила голосование по новому пакету военной поддержки для Украины, Макрон отказался раскрывать детали о 18 миллиардах российских активов, Мерц одновременно активно продвигает идею «репарационного кредита» за счет активов РФ и настаивает на том, что большая его часть должна быть потрачена на дорогое немецкое оружие. План Стармера отправить войска Британии в республику по окончании конфликта и вовсе не воспринимают всерьез.

Другие страны-союзники и вовсе совершают противоречивые действия: глава МИД Венгрии Петр Сийярто приехал на переговоры в Москву, бонусом государство заключило сделку о продолжении импорта российского газа. Япония решила не поддерживать идею «репарационного кредита».

Мэтьюз делает вывод, что Зеленский оказался предан на словах союзниками в Вашингтоне, которые хотят, чтобы Украина уступила Донбасс России, и предан на деле европейскими партнерами, которые не смогли дать Киеву необходимые средства и оружие для продолжения конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Зеленского из-за мирной сделки по Украине. Он заявил, что украинский лидер является единственной фигурой, которой не нравится концепция плана Вашингтона по урегулированию конфликта.

