Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:45, 12 декабря 2025Бывший СССР

В стране НАТО потребовали Киев рассказать о трате одного миллиарда евро

В парламенте Латвии потребовали от Киева отчет о трате миллиарда евро
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

В сейме (парламенте) Латвии потребовали от Киева отчет о трате 1 миллиарда евро. Такой вопрос задала украинским властям глава евроскептической партии «Стабильность!» в Светлана Чулкова во время выступления в законодательном органе страны, фрагмент опубликован на личной странице парламентария в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Фактически миллиард евро на помощь Украине (...) Давайте потребуем, коллеги, как наши стратегические партнеры: куда потрачено», — заявила она.

Чулкова также заявила, что власти Латвии требуют лишь повышения налогов, а не тратят их на блага для граждан, например, медицину.

2 декабря основатель партии «Справедливость!», бывший депутат сейма Алексей Росликов получил обвинение по делу о защите русского языка. Он также выразил мнение, что суд по данному делу станет позором для страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский приехал на одно из сложнейших для ВСУ направлений фронта. Что сейчас происходит в Купянске?

    Описаны 16 причин нежелания секса

    Клава Кока раскрыла обстоятельства ухода из Black Star

    Несколько стран ЕС поддержали долгосрочную заморозку активов России

    Россию вновь понизили в рейтинге стран с самыми сильными паспортами

    В стране НАТО потребовали Киев рассказать о трате одного миллиарда евро

    Гоблин отказался от идеи пить водку для лучшего сна

    Гражданин Грузии получил 28 лет колонии за незаконное пересечение российской границы

    Женщина-шаман украла у «проклятых» клиенток 860 миллионов рублей и сбежала

    Нюша вышла на публику в наряде с глубоким декольте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok