В парламенте Латвии потребовали от Киева отчет о трате миллиарда евро

В сейме (парламенте) Латвии потребовали от Киева отчет о трате 1 миллиарда евро. Такой вопрос задала украинским властям глава евроскептической партии «Стабильность!» в Светлана Чулкова во время выступления в законодательном органе страны, фрагмент опубликован на личной странице парламентария в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Фактически миллиард евро на помощь Украине (...) Давайте потребуем, коллеги, как наши стратегические партнеры: куда потрачено», — заявила она.

Чулкова также заявила, что власти Латвии требуют лишь повышения налогов, а не тратят их на блага для граждан, например, медицину.

2 декабря основатель партии «Справедливость!», бывший депутат сейма Алексей Росликов получил обвинение по делу о защите русского языка. Он также выразил мнение, что суд по данному делу станет позором для страны.