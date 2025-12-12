В России задумались о переброске в Венесуэлу военных с огромным боевым опытом

Публицист Прилепин: Бойцы с огромным опытом задумались об отправке в Венесуэлу

Российские военные с огромным боевым опытом задумались об отправке в Венесуэлу. Об этом заявил в Telegram российский политик, писатель и публицист Захар (настоящее имя — Евгений) Прилепин.

По словам Прилепина, о надежде на переброску в эту страну Южной Америки ему рассказали сами военнослужащие. «Бойцы (...) высказали недвусмысленное желание помочь венесуэльскому народу. Прям кроме шуток», — заявил он.

Писатель добавил, что в то время, как сейчас военные сталкиваются с «адскими грязями», ледяным дождем и снегом, в Венесуэле их будут ждать солнце, джунгли и «новые знакомства». «Прошу, как говорится, учесть», — добавил Прилепин, отметив, что несмотря на фантастичность такого варианта развития событий, любая фантастика становится реальностью «по щелчку пальцев».

Есть один человек, который щелкать умеет Захар Прилепин

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что дни венесуэльского лидера Николаса Мадуро сочтены. При этом Трамп отказался отвечать на вопрос о том, планирует ли Вашингтон военное вторжение в Венесуэлу.