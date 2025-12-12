Владимир Путин завершил визит в Туркменистан

Путин завершил официальный визит в Туркменистан

Президент России Владимир Путин завершил свой официальный визит в Туркменистан, где посетил мероприятия в честь Международного дня нейтралитета и 30-летия постоянного нейтралитета республики. Об этом сообщает Кремль в своем Telegram-канале.

Путин находился в Туркменистане с 11 по 12 декабря. Во время мероприятий в Ашхабаде он провел встречу с президентом принимающей стороны Сердаром Бердымухамедовым.

Российский президент также переговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом Ирака Абдулом Латифом Рашидом. Повесткой дня в каждой из трех встреч было двухстороннее сотрудничество.

Во время заседания международного форума «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего» Владимир Путин заявил, что Россия и Туркменистан реализуют масштабные экономические проекты, в том числе прокладку магистрального транспортного коридора «Север — Юг».

Туркменистан является постсоветской страной, с закрепленным нейтральным статусом в Конституции, который также был утвержден в Организации Объединенных Наций (ООН) в 1995 году. Республика также единственная из центральноазиатских стран, не вошедшая в состав Содружества независимых государств (СНГ), являясь лишь ее ассоциированным членом.