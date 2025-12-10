Реклама

13:06, 10 декабря 2025Бывший СССР

Путин посетит нейтральную постсоветскую страну

Путин посетит Туркмению 11-12 декабря
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин посетит Туркмению 11-12 декабря, где посетит мероприятия по случаю 30-летия провозглашения Ашхабадом политики нейтралитета. О предстоящем визите главы государства в постсоветскую страну сообщает официальный Telegram-канал Кремля.

«Президент России примет участие в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана», — говорится в сообщении.

В ходе визита в Ашхабад Путин также проведет ряд встреч с лидерами зарубежных государств. О ком именно идет речь — не уточняется.

Предыдущий визит Владимира Путина в одну из стран Центральной Азии — Таджикистанознаменовался нормализацией отношений между Россией и Азербайджаном. Тогда глава государства вместе со своим коллегой из Баку Ильхамом Алиевым обсудили обстоятельства авиакатастрофы Азербайджанских авиалиний (AZAL), произошедшей в Актау в декабре 2024 года, также выразив общий настрой на дальнейшее двустороннее сотрудничество.

Туркменистан является постсоветской страной, с закрепленным нейтральным статусом в Конституции, который также был утвержден в ООН в 1995 году. Кроме того, Туремения единственная из центральноазиатских стран республика, не вошедшая в состав Содружества независимых государств (СНГ).

