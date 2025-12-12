Реклама

20:24, 12 декабря 2025Бывший СССР

Военблогер объяснил контрнаступление ВСУ в районе Купянска

Угольный: Контратаки ВСУ близ Купянска закончатся началом боев за Боровую
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать в районе Купянска закончатся ликвидацией плацдарма на восточном берегу реки Оскол и началом боев за Боровую. Такое мнение высказал военный блогер Владислав Угольный в своем Telegram-канале.

«Группировка украинского генерала [Михаила] Драпатого продолжит бить нам во фланг в Купянске до тех пор, пока мы не срежем украинский плацдарм на восточном берегу Оскола и не навяжем бои за Боровую», — написал Угольный.

По его словам, бои близ города пойдут в пользу Вооруженных сил России после разгрома находящихся в бедственном положении 116-й, 14-й и 43-й отдельных механизированных бригад ВСУ.

«Важно понимать, что Купянск является обеспечивающим ударом, а все у [группировки войск «Запад»] решается под Боровой и Лиманом», — заключил военблогер.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что ВСУ попытались деблокировать Купянск в Харьковской области. Как сообщил источник, в районе города идут встречные бои. В частности, ожесточенное сопротивление разворачивается в районе Купянска-Узлового.

