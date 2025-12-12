Военный раскрыл последствия потери Украиной одной из последних «крепостей» Донбасса

Военный Дандыкин назвал взятый под контроль Северск важнейшим городом в зоне СВО

Взятый Россией под контроль Северск — это важнейший город в зоне специальной военной операции (СВО), считает военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Последствия потери Украиной одной из последних «крепостей» Донбасса специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Мы сейчас начинаем операцию по освобождению последней агломерации — Славянско-Краматорской. Это выход на Славянск. Дальше там Красный Лиман. Это высоты, которые мы долго брали и взяли, наконец. Это самое главное. Это важнейший город. Бои шли долго. Теперь наши ребята пойдут вперед. Надеемся на новые радостные вести», — прокомментировал Дандыкин.

Ранее стало известно, что Россия взяла под контроль город Северск, одну из последних «крепостей» Донбасса, которая открывает путь к штурму Славянско-Краматорской агломерации. Это следует из сообщения Министерства обороны России.

О том, что Украина потеряла город, стало известно еще 11 декабря из доклада начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова президенту Владимиру Путину. Однако данные о контроле России над городом появились в сводке Минобороны лишь сегодня, 12 декабря.

