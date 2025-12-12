Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:23, 12 декабря 2025РоссияЭксклюзив

Военный раскрыл последствия потери Украиной одной из последних «крепостей» Донбасса

Военный Дандыкин назвал взятый под контроль Северск важнейшим городом в зоне СВО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Взятый Россией под контроль Северск — это важнейший город в зоне специальной военной операции (СВО), считает военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Последствия потери Украиной одной из последних «крепостей» Донбасса специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Мы сейчас начинаем операцию по освобождению последней агломерации — Славянско-Краматорской. Это выход на Славянск. Дальше там Красный Лиман. Это высоты, которые мы долго брали и взяли, наконец. Это самое главное. Это важнейший город. Бои шли долго. Теперь наши ребята пойдут вперед. Надеемся на новые радостные вести», — прокомментировал Дандыкин.

Ранее стало известно, что Россия взяла под контроль город Северск, одну из последних «крепостей» Донбасса, которая открывает путь к штурму Славянско-Краматорской агломерации. Это следует из сообщения Министерства обороны России.

О том, что Украина потеряла город, стало известно еще 11 декабря из доклада начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова президенту Владимиру Путину. Однако данные о контроле России над городом появились в сводке Минобороны лишь сегодня, 12 декабря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «НАТО больше не приближается к границам Украины». Киев заявил о готовности создать буферную зону в Донбассе. Что об этом известно?

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    В Раде Трампу предложили избавиться от Зеленского

    Пугачева выпустит новую песню к Новому году

    Местные слышали крики в районе исчезновения Усольцевых

    Россияне столкнулись с сильнейшей засухой

    США обвинили Россию в невидимости «Можайца»

    Надвигающаяся на Москву снежная туча закрыла полнеба и попала на фото

    Наташа Королева заявила о передаче своей старой одежды невестке

    Мальчик разгрыз золотое ожерелье матери и раздал одноклассникам в попытке завести друзей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok