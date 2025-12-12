Реклама

14:30, 12 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач раскрыла говорящий об ожирении индекс массы тела

Хирург Бордан: Если индекс массы тела превышает 30, то у человека ожирение
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Suzanne Tucker / Shutterstock / Fotodom

Бариатрический хирург, доктор медицинских наук и профессор Наталья Бордан раскрыла вес, при котором человеку необходимо обращаться к врачу. Об этом, а также о серьезных последствиях ожирения она поговорила с «Лентой.ру».

«Если индекс массы тела превышает 30 — это уже ожирение, и человеку необходимо обратиться к врачу. Но даже раньше стоит обратить внимание на изменения: если вес вырос более чем на 10 процентов от привычного, появились одышка, усталость или боли в спине — это повод пройти обследование», — посоветовала Бордан.

Она заверила, что, если своевременно обратиться за медицинской помощью, можно избежать тяжелых осложнений и вернуть нормальное качество жизни.

При этом Бордан подчеркнула, что ожирение — это не косметическая особенность, а серьезная болезнь. «У пациентов растет нагрузка на сердце, сосуды, печень и суставы, также повышается риск таких заболеваний, как диабет, гипертония, инфаркт и инсульт», — предупредила она.

Ранее годовое исследование UCLA Health показало: качественные отношения и высокий уровень эмоциональной поддержки в браке снижают риски набора веса. Они влияют на работу мозга, уровень гормона окситоцина и метаболизм кишечника.

