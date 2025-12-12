Реклама

06:49, 12 декабря 2025Россия

Врио главы Тверской области дал поручения по ликвидации последствий атаки БПЛА

Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Тверская область. Официально / Telegram

Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев провел оперативное совещание на месте падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в многоквартирный дом и дал необходимые поручения. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Администрации области.

Королев поручил в кратчайшие сроки завершить обследование дома, по результатам которого будет принято решение о возможности возвращения людей в квартиры или предоставлении им временного жилья. Кроме того, поставлена задача по обеспечению круглосуточной охраны пострадавшего здания.

В пункте временного размещения в одной из школ находятся 22 человека, в их числе пятеро детей. Все люди обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости. В больницах находится трое взрослых и один ребенок, угрозы их жизням нет. Остальные пострадавшие жители получили первую медицинскую помощь на месте и отказались от госпитализации.

Также, по поручению врио главы области, открыта «горячая линия» Главного управления МЧС России по Тверской области 8 (4822) 39-09-82, а которую могут обращаться жители дома по любым вопросам.

Ранее стало известно об отражении атаки украинских беспилотников в Ростове, Таганроге и Верхнедонском районе.

