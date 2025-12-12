В российском регионе отразили атаку БПЛА

Слюсарь: Средства ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в ряде районов Ростовской области. Об этом сообщил глава российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Атака БПЛА отражена ночью в Ростове, Таганроге и Верхнедонском районе. Люди не пострадали», — написал губернатор Ростовской области.

В ночь на четверг, 11 декабря, в России произошла масштабная атака дронами ВСУ. По данным Минобороны, всего за ночь над территорией Московского региона было уничтожено 40 дронов, 32 из которых летели на Москву.