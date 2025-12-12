Взлетели поставки подержанных автомобилей из ОАЭ в Россию

Аналитик Целиков: Ввоз машин из ОАЭ в Россию в ноябре вырос более чем в 20 раз

По итогам ноября в Россию было ввезено 1445 легковых автомобилей с пробегом из Объединенных Арабских Эмиратов. Это на 2089 процентов больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда на российский рынок поставили только 66 машин. Такие данные привел аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Эксперт связал рекордный рост с желанием россиян «попасть в последний вагон уходящего поезда» перед введением с 1 декабря повышенного транспортного налога на автомобили мощностью свыше 160 лошадиных сил. Это стимулировало автолюбителей успеть ввезти такие машины, что также отразилось на общем росте импорта подержанных автомобилей с пробегом из других стран, включая Китай, Корею, Грузию и Белоруссию.

Основную часть ввезенных в ноябре машин (более 80 процентов) составили модели двух марок. Лидером стала Toyota с результатом в 827 автомобилей, за ней следует Nissan с 345 единицами. Помимо этого, в список попали машины брендов Honda, Lexus, BMW и ряда других производителей, но в значительно меньшем количестве.

По итогам одиннадцати месяцев этого года общий объем импорта подержанных легковых автомобилей из ОАЭ в Россию достиг 7441 единицы. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 481 единицу, что говорит о росте поставок на 1447 процентов.

Ранее стало известно, что Китай почти в четыре раза нарастил поставки подержанных автомобилей в Россию. За месяц было импортировано 10 949 легковых подержанных машин, что в 2,5 раза превышает показатель ноября прошлого года. Таким образом рост составил 145 процентов.