Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:36, 12 декабря 2025Экономика

Взлетели поставки подержанных автомобилей из ОАЭ в Россию

Аналитик Целиков: Ввоз машин из ОАЭ в Россию в ноябре вырос более чем в 20 раз
Марина Аверкина

Фото: MOUTASEM PHOTOGRAPHY / Shutterstock / Fotodom

По итогам ноября в Россию было ввезено 1445 легковых автомобилей с пробегом из Объединенных Арабских Эмиратов. Это на 2089 процентов больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда на российский рынок поставили только 66 машин. Такие данные привел аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Эксперт связал рекордный рост с желанием россиян «попасть в последний вагон уходящего поезда» перед введением с 1 декабря повышенного транспортного налога на автомобили мощностью свыше 160 лошадиных сил. Это стимулировало автолюбителей успеть ввезти такие машины, что также отразилось на общем росте импорта подержанных автомобилей с пробегом из других стран, включая Китай, Корею, Грузию и Белоруссию.

Основную часть ввезенных в ноябре машин (более 80 процентов) составили модели двух марок. Лидером стала Toyota с результатом в 827 автомобилей, за ней следует Nissan с 345 единицами. Помимо этого, в список попали машины брендов Honda, Lexus, BMW и ряда других производителей, но в значительно меньшем количестве.

Материалы по теме:
Правила техобслуживания автомобиля в 2026 году. Нужно ли проходить, сколько стоит и как не стать жертвой обмана
Правила техобслуживания автомобиля в 2026 году.Нужно ли проходить, сколько стоит и как не стать жертвой обмана
24 ноября 2025
Топ-10 зимних шин: рейтинг зимнего сезона 2025-2026 года
Топ-10 зимних шин:рейтинг зимнего сезона 2025-2026 года
3 декабря 2025
Как снять машину с учета в 2026 году? Как прекратить регистрацию автомобиля через «Госуслуги» и ГИБДД при продаже
Как снять машину с учета в 2026 году?Как прекратить регистрацию автомобиля через «Госуслуги» и ГИБДД при продаже
9 декабря 2025

По итогам одиннадцати месяцев этого года общий объем импорта подержанных легковых автомобилей из ОАЭ в Россию достиг 7441 единицы. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 481 единицу, что говорит о росте поставок на 1447 процентов.

Ранее стало известно, что Китай почти в четыре раза нарастил поставки подержанных автомобилей в Россию. За месяц было импортировано 10 949 легковых подержанных машин, что в 2,5 раза превышает показатель ноября прошлого года. Таким образом рост составил 145 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина потеряла одну из последних «крепостей» Донбасса

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    «Калашников» исполнил контракт на «балерину»

    В офисе Зеленского опровергли готовность Украины пойти на территориальные уступки

    Бойцы ВСУ начали массово сдаваться в плен в ДНР

    Раскрыта стоимость отдыха у моря в России на Новый год

    Парламентарии России и ЕС обсудят на видеоконференции Украину и российские активы

    Раскрыт похитивший коллекцию дорогих часов у российского подростка подельник аферистов

    Термин «зажировка» внесли в словарь благодаря манулу Тимофею из Московского зоопарка

    Сидни Суини в купальнике с глубоким декольте поплавала в чане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok