В России стало больше китайских подержанных машин

Китай почти в 4 раза нарастил поставки подержанных автомобилей в Россию

По итогам ноября зафиксирован значительный рост ввоза в Россию автомобилей с пробегом из Китая. За месяц было импортировано 10 949 легковых подержанных машин, что в 2,5 раза превышает показатель ноября прошлого года, когда было поставлено 4 468 единиц. Таким образом рост составил 145 процентов. Такие данные привел аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Наибольшей популярностью у россиян в прошлом месяце пользовались автомобили марки Toyota, Volkswagen, Honda, BMW и Audi. Японская Toyota лидирует с 1 814 ввезенными подержанными машинами. Чуть меньше показатель у Volkswagen — 1 758 единиц. Следом расположились Honda (1 261), BMW (752) и Audi (670).

Среди моделей первое место заняла Toyota Corolla, которая попала в нашу страну в количестве 493 машин. В топ-5 самых ввозимых моделей также вошли Toyota RAV4 (413 единиц), BMW X3 (315), Honda Breeze (299) и Mitsubishi Outlander (279).

Таким образом за одиннадцать месяцев этого года общий объем импорта подержанных легковых автомобилей из Китая в Россию достиг 69,3 тысячи штук, что на 266 процентов (или в 3,7 раза) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее стало известно, что на российском авторынке растут продажи электрокаров. Так, в ноябре удалось реализовать 1 602 новых электромобиля, что на 57 процентов выше, чем годом ранее. Лидирует в сегменте российский бренд АМБЕРАВТО.