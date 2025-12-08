Продажи некоторых электрокаров в России резко выросли

«Автостат»: Продажи новых электромобилей подскочили почти на 60 процентов

По итогам прошлого месяца в России удалось продать 1602 новых электромобиля. Об этом сообщило «Автостат».

Достигнутый результат оказался на 57 процентов выше, чем в ноябре 2024 года. На первом месте оказался российский бренд АМБЕРАВТО с результатом в 404 реализованных экземпляра. Кроме того, было продано 222 электрокара Evolute. На китайские марки Zeekr, Xiaomi и BYD пришлось 196, 172 и 154 проданных электромобиля соответственно.

Как отметили в агентстве, за 11 месяцев 2025 года в России продали 11,2 тысячи новых электромобилей. Это на 31 процент меньше, чем с января по ноябрь 2024 года.

В октябре 2025 года в России купили 2191 подержанный электрокар. Достигнутый результат оказался на 35 процентов больше сентябрьского и на 67 процентов выше, чем в октябре 2024 года. При этом 32 процента приобретенных в октябре 2025 года электромобилей пришлось на японский бренд Nissan. Всего с января по октябрь в России смогли продать 12 тысяч электромобилей с пробегом.