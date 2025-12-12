Зеленского обвинили в неудачах ВСУ на фронте

DE: ВСУ сталкиваются с поражениями на фронте из-за Зеленского

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с поражениями на фронте из-за слабого политического и военного руководства. Об этом заявил бывший подполковник британской армии Глен Грант, сообщает Daily Express (DE).

«Правительство не выполняет свои обязанности по поддержке линии фронта (...) Главная проблема — [украинский лидер Владимир] Зеленский», — сказал он.

По словам эксперта, даже в ключевых районах беспилотники доставляются гражданскими лицами.

Как отмечает издание, потакание коррупции со стороны Зеленского лишает украинскую армию возможности эффективно вести военные действия.

Ранее отставной генерал бундесвера Роланд Катер заявил, что в случае перемирия на Украине на время выборов Зеленский может заняться реорганизацией ВСУ. Он допустил, что украинская сторона может использовать эту ситуацию и перейти в наступление.