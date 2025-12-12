Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:22, 12 декабря 2025Мир

Зеленского обвинили в неудачах ВСУ на фронте

DE: ВСУ сталкиваются с поражениями на фронте из-за Зеленского
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с поражениями на фронте из-за слабого политического и военного руководства. Об этом заявил бывший подполковник британской армии Глен Грант, сообщает Daily Express (DE).

«Правительство не выполняет свои обязанности по поддержке линии фронта (...) Главная проблема — [украинский лидер Владимир] Зеленский», — сказал он.

По словам эксперта, даже в ключевых районах беспилотники доставляются гражданскими лицами.

Как отмечает издание, потакание коррупции со стороны Зеленского лишает украинскую армию возможности эффективно вести военные действия.

Ранее отставной генерал бундесвера Роланд Катер заявил, что в случае перемирия на Украине на время выборов Зеленский может заняться реорганизацией ВСУ. Он допустил, что украинская сторона может использовать эту ситуацию и перейти в наступление.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского выдвинули России новое условие для прекращения конфликта

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Жители российского города заявили о крупном пожаре в районе механического завода

    Стало известно о возможном уходе Уиткоффа в отставку

    Взлетели поставки подержанных автомобилей из ОАЭ в Россию

    Названы пять главных причин внезапной диареи

    Трамп предупредил о риске доиграться до третьей мировой войны

    В Азии заявили о готовности организовать встречу Путина и Трампа

    Любовь Толкалина снялась в купальнике в бассейне

    В России предложили присвоить звание Стивену Сигалу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok