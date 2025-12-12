Реклама

07:02, 12 декабря 2025Забота о себе

Женщин предупредили об опасности фантазий об изнасиловании

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: gpointstudio / Shutterstock / Fotodom

Психотерапевт Джейн Бут, работающая с жертвами домашнего и сексуального насилия, предупредила об опасности фантазий об изнасиловании и похищении. Ее цитирует издание Metro.

Она отметила, что опрос, проведенный в 2020 году среди четырех тысяч американок, показал: 61 процент женщин фантазировал об изнасиловании. В материале также отмечается, что в 2025 году самым популярным жанром у слушателей порноплатформы Bloom Stories стала «мрачная романтика», неотъемлемой частью которой является тема принуждения к сексу.

По словам Бут, даже при добровольной реализации этой фантазии важно помнить о принципе согласия. «Любой член БДСМ–сообщества объяснит, что согласие — это самое важное: вы должны открыто обсудить ожидания от фетиша, запретные вещи, стоп-слова. Вы даже можете заключить договор», — говорит она. В противном случае фантазия может закончиться настоящим изнасилованием или сексуальной травмой, предупредила психотерапевт.

Ранее медсестра Сара Мулиндва рассказала, почему после оргазма возникает глухота. По ее словам, это происходит из-за изменения давления в ушах.

    Обсудить
