Местные слышали крики в районе исчезновения Усольцевых

Местные жители могли слышать крики пропавших в тайге Красноярского края Усольцевых в месте их вероятного исчезновения. Об этом пишет aif.ru.

Жительница Партизанского района российского региона призналась, что слышала крики Усольцевых, когда они пропали, но их поиски еще не начинались. Их голоса якобы доносились из леса. «До сих пор звенят в ушах», — сказала она.

С ее слов, крик не был похож на простое «ау», а скорее напоминал возглас страха. При этом россиянка не исключила, что могла слышать крик животного или птицы. Она добавила, что по звуку, крик был больше похож на человеческий.

Еще одна местная жительница рассказала, что слышала резкий детский крик около шести часов вечера 28 сентября — в день, когда официально было заявлено о пропаже Усольцевых.

«Мы с подругой во второй половине дня пошли на прогулку на гору, которая возвышается над нашим поселком. Мы поднялись, сидели на горе, как вдруг я услышала резкий детский крик», — вспомнила она.

По ее словам, в тот день было аномально тепло, но к вечеру резко похолодало. Женщина вспомнила, что ветер поднялся в момент, когда она услышала крик из леса.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября и исчезли. Ранее видевшие семью до исчезновения Корчагины заявили, что те якобы пошли не в сторону горы Буратинка, где их ищут уже несколько месяцев, а совершенно в другом направлении.