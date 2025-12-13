Реклама

Артемий Лебедев пожаловался на не умеющих пользоваться унитазом людей

Блогер Лебедев заявил, что многие люди бросают в унитаз крупные предметы
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Артемий Лебедев / VKvideo

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев пожаловался на людей, которые не умеют пользоваться унитазом. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Люди выкидывают в унитаз абсолютно все что угодно, это просто полный *** [кошмар]. И памперсы, и одежду, и какие-то чуть ли не шубы», — посетовал дизайнер.

Он призвал людей так не делать. По словам Лебедева, водопровод устроен таким образом, что не предполагает, чтобы в трубы попадали габаритные предметы. «Надо иметь мозги. И, если тебе не нужны сапоги, выкинуть их [нужно] в мусорный бак, а не в унитаз», — обратился к зрителям блогер.

Ранее Лебедев заявил, что двум категориям людей не нужно получать высшее образование. По его мнению, оканчивать институты и университеты не обязательно дизайнерам и блогерам. При этом он подчеркнул, что высшее образование должно быть у архитекторов и инженеров.

