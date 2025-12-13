Больше миллиона жителей Украины остались без света

На Украине больше миллиона абонентов остались без электроснабжения. Об этом заявил министр внутренних дел страны Игорь Клименко.

Отмечается, что речь идет о жителях Одесской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской областях, а также населении, которое проживает на подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Причина случившегося — повреждения энергообъектов.

Ранее сообщалось, что энергосистема Украины пребывает в критическом состоянии. Электростанции уже не справляются с нагрузкой по мере понижения температуры. Эксперты отмечают, что в стране составлены графики отключения электроэнергии.

По прогнозам, Украине понадобится семь-восемь лет, чтобы полностью восстановить свою энергетику.