13:29, 13 декабря 2025Бывший СССР

Больше миллиона жителей Украины остались без света

МВД Украины: Без электроснабжения остались больше миллиона абонентов
Кирилл Луцюк

Фото: Thomas Peter / Reuters

На Украине больше миллиона абонентов остались без электроснабжения. Об этом заявил министр внутренних дел страны Игорь Клименко.

Отмечается, что речь идет о жителях Одесской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской областях, а также населении, которое проживает на подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Причина случившегося — повреждения энергообъектов.

Ранее сообщалось, что энергосистема Украины пребывает в критическом состоянии. Электростанции уже не справляются с нагрузкой по мере понижения температуры. Эксперты отмечают, что в стране составлены графики отключения электроэнергии.

По прогнозам, Украине понадобится семь-восемь лет, чтобы полностью восстановить свою энергетику.

