Число погибших при атаке ВСУ на российский город увеличилось

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что число погибших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Саратов увеличилось. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Бусаргин уточнил, что при атаке украинских беспилотных летательных средств (БПЛА) на Саратов погибли два человека. Он выразил соболезнования родным и близким погибших, а также обещал оказать родственникам необходимую помощь.
«В результате атаки БПЛА пострадали несколько квартир в жилом доме. На месте работают все экстренные службы, задействованные в ликвидации последствий», — также сообщил глава региона.
По словам Бусаргина, для жителей организовали пункт временного размещения, чтобы завершить необходимые работы: их планируют закончить в течение дня. В ходе атаки также были выбиты несколько стеклопакетов в детском саду и поликлинике, где на тот момент не было детей и пациентов.
Ранее Бусаргин заявил об одном погибшем при атаке на Саратов. Также он рассказал о повреждениях объектов гражданской инфраструктуры