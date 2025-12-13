Реклама

08:36, 13 декабря 2025Россия

Число погибших при атаке ВСУ на российский город увеличилось

Губернатор Бусаргин: Два человека погибли при атаке БПЛА ВСУ на Саратов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что число погибших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Саратов увеличилось. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Бусаргин уточнил, что при атаке украинских беспилотных летательных средств (БПЛА) на Саратов погибли два человека. Он выразил соболезнования родным и близким погибших, а также обещал оказать родственникам необходимую помощь.

«В результате атаки БПЛА пострадали несколько квартир в жилом доме. На месте работают все экстренные службы, задействованные в ликвидации последствий», — также сообщил глава региона.

По словам Бусаргина, для жителей организовали пункт временного размещения, чтобы завершить необходимые работы: их планируют закончить в течение дня. В ходе атаки также были выбиты несколько стеклопакетов в детском саду и поликлинике, где на тот момент не было детей и пациентов.

Ранее Бусаргин заявил об одном погибшем при атаке на Саратов. Также он рассказал о повреждениях объектов гражданской инфраструктуры

