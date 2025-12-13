Один человек погиб при атаке ВСУ на российский город

В Саратове повреждены объекты гражданской инфраструктуры, есть погибший

Объекты гражданской инфраструктуры повреждены в Саратове, в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть погибший, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале на фоне угрозы атаки беспилотников в области.

«В Саратове есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Есть погибший», — говорится в сообщении.

Ранее в селе Бирюч при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ пострадала женщина. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, БПЛА атаковал жилой дом.