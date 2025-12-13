Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:13, 13 декабря 2025Россия

Россиянка пострадала при атаке БПЛА ВСУ

Гладков: В селе Бирюч при атаке БПЛА пострадала женщина
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В селе Бирюч при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, БПЛА атаковал жилой дом.

«Женщину в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями головы бригада скорой доставила в Валуйскую ЦРБ», — написал глава российского региона.

Ранее сообщалось, что 12 декабря в период с 13:00 до 20:00 по московскому времени средства противовоздушной обороны сбили 47 украинских БПЛА. Семь из них ликвидировали в Белгородской области.

До того, в ночь на 12 декабря, российские системы ПВО сбили над регионами России 90 беспилотников. По данным Минобороны, больше всего БПЛА — 63 дрона самолетного типа — дежурные военные уничтожили в Брянской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Евросоюз бессрочно заблокировал замороженные российские активы. В МИД оценили это решение одним словом

    Объяснена способность гениев спать по четыре часа в сутки

    Раскрыт план Евросоюза в отношении России после урегулирования на Украине

    Стало известно о сомнениях Макрона в планах поехать на переговоры по Украине

    Россиянка пострадала при атаке БПЛА ВСУ

    На Западе оценили решение ЕС по активам России

    «Двойная угроза». Конгресс США призвал дать Трампу полномочия на случай ядерной войны с Россией и Китаем. Что об этом известно?

    Пожар в одном из зданий Никитского монастыря потушили

    Над двумя российскими городами раздались сильные взрывы

    В России заявили о попытке подорвать мирный план Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok