Экс-сотрудник СБУ назвал возможные потери иностранных наемников ВСУ

Прозоров: ВСУ могли потерять около 10 тыс. иностранных наемников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время проведения специальной военной операции (СВО) могли потерять около 10 тысяч иностранных наемников. Возможные потери назвал бывший сотрудник Службы Безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в беседе с ТАСС.

«Сколько общая численность их (погибших наемников) на Украине - сказать тоже трудно, потому что, во-первых, на Украине это закрытая информация, и у них очень много подразделений разных (...) Их много, но, я думаю, общая численность оценивается порядка 10 тысяч», — сказал Прозоров.

Ранее сообщалось, что иностранные наемники ВСУ массово расторгают контракты и бегут, не желая становиться штурмовиками.