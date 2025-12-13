Реклама

Экс-сотрудник СБУ назвал возможные потери иностранных наемников ВСУ

Прозоров: ВСУ могли потерять около 10 тыс. иностранных наемников
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время проведения специальной военной операции (СВО) могли потерять около 10 тысяч иностранных наемников. Возможные потери назвал бывший сотрудник Службы Безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в беседе с ТАСС.

«Сколько общая численность их (погибших наемников) на Украине - сказать тоже трудно, потому что, во-первых, на Украине это закрытая информация, и у них очень много подразделений разных (...) Их много, но, я думаю, общая численность оценивается порядка 10 тысяч», — сказал Прозоров.

Ранее сообщалось, что иностранные наемники ВСУ массово расторгают контракты и бегут, не желая становиться штурмовиками.

