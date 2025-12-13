Реклама

Экономика
14:11, 13 декабря 2025Экономика

Евросоюзу предсказали бегство денег инвесторов

Финансист Лосев: Евросоюз рискует потерять ближневосточные деньги
Кирилл Луцюк

Фото: Mehaniq / Shutterstock / Fotodom  

Те шаги, которые предприняла Европейская комиссия в отношении активов Банка России, нарушают международное право, и для европейской экономики это не пройдет без последствий. Об этом заявил финансист, член Президиума совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. Его процитировала радиостанция «Говорит Москва».

Он напомнил, что активы Центрального банка обладают самым высоким уровнем иммунитета в соответствии с международным правом. И пренебрегая этими нормами, Европа рискует потерять и тайские, и ближневосточные деньги. При этом бенефициарами этого процесса станут США, так как многие инвесторы могут посчитать, что Соединенные Штаты — это единственная безопасная гавань. Таким образом, капиталы, уходящие из ЕС, потекут в США.

Ранее сообщалось, что бельгийский депозитарий Euroclear с февраля 2022 года аккумулировал приблизительно 16 миллиардов евро доходов от находящихся в удержании российских активов.

