Евросоюзу предсказали бегство денег инвесторов

Финансист Лосев: Евросоюз рискует потерять ближневосточные деньги

Те шаги, которые предприняла Европейская комиссия в отношении активов Банка России, нарушают международное право, и для европейской экономики это не пройдет без последствий. Об этом заявил финансист, член Президиума совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. Его процитировала радиостанция «Говорит Москва».

Он напомнил, что активы Центрального банка обладают самым высоким уровнем иммунитета в соответствии с международным правом. И пренебрегая этими нормами, Европа рискует потерять и тайские, и ближневосточные деньги. При этом бенефициарами этого процесса станут США, так как многие инвесторы могут посчитать, что Соединенные Штаты — это единственная безопасная гавань. Таким образом, капиталы, уходящие из ЕС, потекут в США.

Ранее сообщалось, что бельгийский депозитарий Euroclear с февраля 2022 года аккумулировал приблизительно 16 миллиардов евро доходов от находящихся в удержании российских активов.