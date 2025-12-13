Реклама

13:56, 13 декабря 2025

На Западе заявили о победе Путина

FP: Раскол Запада из-за украинского конфликта свидетельствует о победе Путина
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Раскол Запада из-за украинского конфликта свидетельствует о победе президента России Владимира Путина. Об этом пишет издание Foreign Policy (FP).

В публикации отмечается, что на Западе больше нет единства, в то время как в России царит единодушие. Авторы материала подчеркнули, что условия на местах, включая наступающую зиму, благоприятствуют российским военным. В это время украинские войска сталкиваются со снарядным и кадровым голодом, а также страдают от регулярных перебоев с электричеством.

«В совокупности сочетание всех этих факторов вполне может означать, что Владимир Путин уже победил», — заключили авторы статьи.

Ранее полковник британской армии в отставке Глен Грант назвал президента США Дональда Трампа последовательным сторонником Путина.

