20:23, 13 декабря 2025Мир

Постпред Белоруссии при ООН высказался о влиянии США на отношения с Россией

Постпред Белоруссии при ООН Рыбаков: США не влияют на отношения Минска и Москвы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

США не пытаются повлиять на отношения Белоруссии и России. Об этом заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков, передает РИА Новости.

«Я могу вас заверить, об этом никогда — я уже на многих переговорах подобных был — не заходила речь», — подчеркнул дипломат.

Рыбаков отметил, что ему часто задают вопрос о влиянии Вашингтона на отношения Москвы и Минска. Он заверил, что со стороны США не было никаких попыток рассорить Белоруссию и Россию.

Ранее сенатор Совфеда Григорий Карасин заявил, что Россия не испытывает опасений из-за сближения Белоруссии и США.

