В России высказались об опасениях из-за сближения Белоруссии и США

Сенатор Карасин: Россия не испытывает опасений из-за сближения Белоруссии и США

Россия не испытывает опасений из-за сближения Белоруссии и США, высказался в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Григорий Карасин. Он выразил надежду на то, что переговоры представителей двух стран будут эффективными.

«В международной политике переговоры являются предпочтительной формой контактов. Необходимо понимать, в какой форме они проходят. И если они способствуют нормальному взаимодействию, гуманитарному, экономическому и прочим, это надо только приветствовать», — сказал политик.

Карасин призвал не искать подтекст и провокации в сближении Белоруссии и США и выразил надежду на то, что встречи позитивно отразятся на отношениях стран.

«Повестка может быть самая разнообразная. И усматривать здесь какой-то провокационный замысел я бы не стал. Переговоры — это переговоры. В них проясняются позиции сторон. Будем надеяться, что встречи окажутся полезными для обоих государств», — заключил сенатор.

Ранее стало известно, что в Белоруссии прошли переговоры президента страны Александра Лукашенко с представителями главы США Дональда Трампа.