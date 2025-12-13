Реклама

05:34, 13 декабря 2025Экономика

Раскрыт способ увеличить размер пенсии

Перминова: Размер пенсии можно увеличить, если обратиться за ней позже
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Елена Перминова, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, в беседе с РИА Новости пояснила, что размер пенсии по возрасту может быть значительно увеличен при обращении за ней спустя год или более поздний срок с момента возникновения прав на нее.

«Если вы обратитесь за назначением пенсии через 12 месяцев или более после возникновения права на нее, то впоследствии ее размер будет существенно выше», — отметила она.

Перминова подчеркнула, что за каждый год подобной отсрочки фиксированная выплата и страховая часть пенсии возрастают благодаря применению премиальных коэффициентов, что способствует существенному укреплению материального благосостояния гражданина.

Сенатор уточнила, что при оформлении страховой пенсии по старости спустя пятилетний период с момента возникновения права на нее, величина выплат может возрасти приблизительно на 40 процентов. Она также добавила, что предельный срок, на который допустимо отсрочить выход на пенсию, достигает десяти лет.

Ранее президент России Владимир Путин объявил об индексации страховых пенсий на 7,6 процента с 1 января 2026 года. Российский лидер также заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля с учетом темпа роста прожиточного минимума пенсионера.

