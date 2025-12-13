Реклама

04:37, 13 декабря 2025

Раскрыты последствия возможной конфискации российских активов

Журналист Миллер заявил, что конфискация активов России ускорит упадок Евросоюза
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Британский журналист Джонни Миллер прокомментировал последствия возможной конфискации российских активов. Об этом он написал в социальной сети Х.

Миллер заявил, что конфискация активов России ускорит упадок Евросоюза. По его мнению, Европа стала для Москвы «старым другом, сошедшим с ума».

«Я не думаю, что России будет важно, если ЕС украдет их замороженные активы. Они находятся в состоянии войны. И все, что сейчас ускоряет упадок европейцев, отвечает их интересам. Россия теперь смотрит на Европу с грустью», — допустил он.

Ранее Евросоюз бессрочно заблокировал замороженные активы России. Известно, что таким образом было устранено «серьезное препятствие для использования этих средств для оказания помощи Украине».

