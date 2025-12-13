Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:33, 13 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян призвали не покупать некоторые продукты к Новому году заранее

Врач Кашух: Рыбные и сырные нарезки покупать к Новому году заранее опасно
Наталья Обрядина

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, какие продукты не стоит покупать заранее к праздничному столу. Их врач перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

«Не стоит заранее покупать фасованные нарезки — мясные, рыбные, сырные, колбасные. Как правило, они хранятся в запечатанном виде не более 72 часов, поэтому лучше купить их за пару дней до праздника. При более длительном хранении повышается риск размножения бактерий — даже если продукт сохранит визуально нормальный вид, есть его будет опасно», — отметила врач.

Также она призвала россиян покупать накануне Нового года овощи и фрукты, которые будут подаваться к столу без термической обработки. То же касается зелени: можно попытаться ее сохранить, но она потеряет свежий вид и аромат, добавила Кашух.

Материалы по теме:
Сексуальность вновь вернули в моду. Почему мир забывает о феминизме и вновь воспринимает женщину как сексуальный объект?
Сексуальность вновь вернули в моду.Почему мир забывает о феминизме и вновь воспринимает женщину как сексуальный объект?
14 декабря 2022
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января 2021

По ее словам, также не стоит заранее приобретать десерты и пирожные. Лучше купить их накануне или в день праздника. Все остальное вполне можно купить заранее, главное — соблюдать условия хранения, подчеркнула доктор.

Ранее диетолог Дженни Чише предупредила о неочевидной опасности мандаринов. По ее словам, для сохранения товарного вида цитрусовые фрукты обрабатывают химикатами, которые в большом количестве могут навредить здоровью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган выступил с призывом к России и Украине

    Названы изменившие мир технологии СССР

    В России запретили роман о боевых действиях в Донецке

    В Госдуме сделали жесткое заявление о Deutsche Welle

    США снимут санкции с одной отрасли Белоруссии

    Умер петербургский художник-нонкомформист Геннадий Устюгов

    В России жестко избили спортивного тренера

    Солдаты ВСУ не знали о присутствии в Северске российских войск

    Новый премьер Чехии отказался вкладывать деньги в Украину

    Россиян призвали не покупать некоторые продукты к Новому году заранее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok