Российские войска поразили используемую ВСУ портовую инфраструктуру

Минобороны: Поражены объекты портовой инфраструктуры Украины

Российские войска поразили объекты украинской портовой инфраструктуры, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ», — заявили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что удары также были нанесены по складам с боеприпасами и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142-х районах.

Ранее Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны в ночь на 13 декабря сбили 41 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).