Трамп выступил с угрозой после гибели американских военных в Сирии

Трамп пригрозил ИГИЛ ответными мерами после гибели военных США в Сирии

Президент США Дональд Трамп пригрозил «Исламскому государству» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация) ответными мерами после гибели американских военных в ходе операции против группировки в сирийской Пальмире. Произошедшее он прокомментировал в соцсети Truth Social.

«Это была атака ИГИЛ против США и Сирии в очень опасном районе Сирии, который не полностью контролируется сирийскими властями. Президент Сирии Ахмед Аш-Шараа крайне разгневан и обеспокоен этим нападением. Последуют очень серьезные ответные меры», — написал американский лидер.

Ранее представитель Пентагона Шон Парнелл раскрыл подробности атаки на американских военнослужащих в Пальмире. Он сообщил, что засаду устроил одиночный боевик ИГИЛ. Он вступил в бой и был ликвидирован. В результате также погиб гражданский переводчик, еще трое человек получили ранения.