Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:29, 13 декабря 2025Мир

Трамп выступил с угрозой после гибели американских военных в Сирии

Трамп пригрозил ИГИЛ ответными мерами после гибели военных США в Сирии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Will Oliver / Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп пригрозил «Исламскому государству» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация) ответными мерами после гибели американских военных в ходе операции против группировки в сирийской Пальмире. Произошедшее он прокомментировал в соцсети Truth Social.

«Это была атака ИГИЛ против США и Сирии в очень опасном районе Сирии, который не полностью контролируется сирийскими властями. Президент Сирии Ахмед Аш-Шараа крайне разгневан и обеспокоен этим нападением. Последуют очень серьезные ответные меры», — написал американский лидер.

Ранее представитель Пентагона Шон Парнелл раскрыл подробности атаки на американских военнослужащих в Пальмире. Он сообщил, что засаду устроил одиночный боевик ИГИЛ. Он вступил в бой и был ликвидирован. В результате также погиб гражданский переводчик, еще трое человек получили ранения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе предрекли скорый переход Одессы под контроль российских войск

    Российские дети массово подсели на алкогольные конфеты

    Экс-аналитик ЦРУ предрек окончание конфликта на Украине в январе

    Глава МИД Турции назвал способ разрешения конфликта на Украине

    Раскрыты подробности крушения самолета в Подмосковье

    Трамп выступил с угрозой после гибели американских военных в Сирии

    В США раскрыли стратегию Европы по спасению Украины

    Электробус протаранил остановку в Москве

    Российская конькобежка отобралась на Олимпиаду

    Зеленский заявил о «значительном шансе» на урегулирование конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok