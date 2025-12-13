Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:19, 13 декабря 2025Мир

Один боевик ИГИЛ убил двоих американских военных в Сирии

Петагон: Двух военнослужащих США и переводчика убил боевик ИГИЛ в Сирии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Rodi Said / Reuters

Два американских военнослужащих и один гражданский переводчик погибли в сирийском городе Пальмира в Сирии. Об этом сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл в соцсети Х.

Еще трое человек получили ранения. Представитель военного ведомства уточнил, что засаду устроил одиночный боевик ИГИЛ (ИГИЛ, ИГ — запрещенная в РФ террористическая организация). Нападавший вступил в бой и был ликвидирован, добавил Парнелл. В настоящее время ведется расследование нападения.

Ранее сирийский телеканал Syria TV сообщил, что американские вертолеты вмешались в инцидент для эвакуации пострадавших на базу Эт-Танф. Американский лидер Дональд Трамп пообещал, что ответ Вашингтона «будет очень серьезным».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе предрекли скорый переход Одессы под контроль российских войск

    Российские дети массово подсели на алкогольные конфеты

    Экс-аналитик ЦРУ предрек окончание конфликта на Украине в январе

    Глава МИД Турции назвал способ разрешения конфликта на Украине

    Раскрыты подробности крушения самолета в Подмосковье

    Трамп выступил с угрозой после гибели американских военных в Сирии

    В США раскрыли стратегию Европы по спасению Украины

    Электробус протаранил остановку в Москве

    Российская конькобежка отобралась на Олимпиаду

    Зеленский заявил о «значительном шансе» на урегулирование конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok