Один боевик ИГИЛ убил двоих американских военных в Сирии

Петагон: Двух военнослужащих США и переводчика убил боевик ИГИЛ в Сирии

Два американских военнослужащих и один гражданский переводчик погибли в сирийском городе Пальмира в Сирии. Об этом сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл в соцсети Х.

Еще трое человек получили ранения. Представитель военного ведомства уточнил, что засаду устроил одиночный боевик ИГИЛ (ИГИЛ, ИГ — запрещенная в РФ террористическая организация). Нападавший вступил в бой и был ликвидирован, добавил Парнелл. В настоящее время ведется расследование нападения.

Ранее сирийский телеканал Syria TV сообщил, что американские вертолеты вмешались в инцидент для эвакуации пострадавших на базу Эт-Танф. Американский лидер Дональд Трамп пообещал, что ответ Вашингтона «будет очень серьезным».