В России напомнили о запрете принуждать работать в новогодние праздники

Машаров: Работодатель не вправе принуждать сотрудника работать в праздники

Работодатель не может принуждать сотрудников трудиться в праздничные дни без их согласия. Об этом напомнил ТАСС член комиссии Общественной палаты России Евгений Машаров.

По его словам, для работы в выходной день нужно получить согласие сотрудника, а если он отказывается работать, то работодатель не вправе его принудить.

Вместе с тем, в Трудовом кодексе прописан ряд редких исключений. К ним относятся катастрофы и несчастные случаи, когда работников разрешено вызывать на работу без учета их желания для устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия. Также такое допускается при введении чрезвычайного или военного положения, при пожарах, наводнениях, землетрясениях и эпидемиях.

В праздники также допустимы работы по обслуживанию населения и те, которые нельзя приостанавливать. Законодательство учитывает, что труд творческих сотрудников регулируется особым образом.

Новогодние праздники продлятся 12 дней: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года и станут самыми долгими за много лет. Их также можно выгодно продлить до двух недель, о чем рассказали в Роскачестве.