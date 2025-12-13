Реклама

04:59, 13 декабря 2025Россия

В России установили даты новогодних каникул у школьников

Минпросвещения рекомендовало школам провести каникулы с 31 декабря по 11 января
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Минпросвещения России установило даты новогодних каникул у школьников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Длительность отдыха у учащихся должна составлять не менее семи дней. Таким образом, рекомендовано провести зимние каникулы с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Федеральным календарным учебным планом для обучающихся 1-11 классов установлена продолжительность зимних каникул по окончании II четверти — девять календарных дней.

Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год.

