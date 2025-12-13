Реклама

Бывший СССР
19:58, 13 декабря 2025Бывший СССР

В российском регионе после атаки ВСУ отключился свет

В Запорожской области 2,4 тысячи жителей остались без света после атаки ВСУ
Андрей Шеньшаков

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил об отсутствии электроснабжения в одном из муниципальных округов региона после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, на данный момент работы по восстановлению электричества не ведутся из-за опасности повторных ударов.

«В Каменско-Днепровском округе в результате атаки БПЛА противника обесточены 2416 жителей. Опасность повторных ударов сохраняется», — написал Балицкий.

Ранее стало известно, что лев получил осколочные ранения после удара ВСУ по зоопарку в Запорожской области.

