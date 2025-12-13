Реклама

Зеленский заявил о «значительном шансе» на урегулирование конфликта на Украине

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: dts Nachrichtenagentur / IMAGO / Global Look Press

Сейчас существует «значительный шанс» на мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«У меня будут встречи с представителями президента [США Дональда] Трампа, будут встречи с нашими европейскими партнерами, со многими лидерами по фундаменту мира – политической договоренности об окончании войны. Сейчас шанс значителен», — сказал он.

По его словам, в Берлине в скором времени должна состояться его встреча с американцами и «европейскими друзьями», на которой будет «много событий».

Ранее Зеленский снова отказался выводить войска из Донецкой народной республики в рамках американского плана по урегулированию на Украине.

